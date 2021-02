Ormai, come già è emerso da alcune settimane, la celebre app di messaggistica WhatsApp si sta preparando per implementare una funzione attesa da un bel po’ di tempo, ossia il multi-device. La suddetta andrà a rivoluzionare completamente l’uso della piattaforma, in quanto potrà andare ad offrire all’utente un utilizzo più diversificato. Dunque, oltre a poter far l’accesso a WhatsApp Web, senza tenere conto di dove c’è la connessione dello smartphone principale, finalmente ci sarà la disponibilità ad usare fino a 4 device diversi con lo stesso account.

Quindi, molto probabilmente, la novità uscirà in via definitiva nel corso del 2021. Gli sviluppatori, di fatto, per andarsi a preparare al cambiamento, stanno rilasciando di volta in volta dei nuovi update con le varie feature che andranno a comporre il muli-device. In questi giorni, infatti, gli sviluppatori hanno potuto scaricare la versione beta 2.21.30.16.

WhatsApp: ecco cosa cambia con la nuova beta