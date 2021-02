Esselunga assolutamente da paura con un volantino che ritorna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, promettendo un’offerta tech unica nel proprio genere, con possibilità di accesso globalmente sul territorio italiano (ma non online).

La campagna promozionale, come indicato poco sopra, sarà fruibile solamente presso i negozi in Italia, non sarà possibile accedervi sul sito ufficiale dell’azienda. Essendo a tutti gli effetti una offerta tech, è bene comunque ricordare che è mirata esclusivamente sul singolo prodotto, con disponibilità limitata in termini di scorte; in altre parole, potreste non trovare più unità in negozio, sebbene vi recaste entro i termini prestabiliti.

Esselunga: quali sono gli sconti più interessanti

Il prodotto su cui si fonda tutto il volantino Esselunga è il Samsung Galaxy A71, uno smartphone estremamente interessante, in vendita alla modica cifra di 299 euro, in versione no brand e con 64GB di memoria integrata (che ricordiamo essere espandibile tramite microSD).

Le sue specifiche spaziano da un ampio display AMOLED da ben 6.7 pollici di diagonale, passando per una batteria da 4500mAh, senza però trascurare la presenza di un processore octa-core o di ben 4 fotocamere nella parte posteriore. Un insieme di componenti che lo elevano di fascia, sebbene comunque il prezzo di vendita sia inferiore alle aspettative o alla qualità generale.

Per maggiori dettagli in merito al volantino Esselunga discusso nell’articolo, raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare sul sito ufficiale dell’azienda stessa.