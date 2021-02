Le grandi avventure di Geralt Di Rivia potrebbero non essere finite! CD Projekt espande il mondo di The Witcher annunciando un nuovo gioco da tavolo: si chiama The Witcher: Old World, è stato progettato in collaborazione con l’editore di giochi da tavolo Go On Board e sarà lanciato su Kickstarter a maggio.

The Witcher: Old World, arriva il nuovo gioco da tavolo

Il gioco di avventura basato sulle carte, progettato per 2-5 giocatori, si svolge “molto prima dei tempi di Geralt di Rivia”, scrive l’editore. Assumerai il ruolo di un cacciatore di mostri professionista dopo aver completato il “brutale addestramento” in una delle scuole di witcher, tra cui la Scuola del Lupo, l’Orso, la Manticora e la Gru. Sarai in grado di combattere mostri, firmare contratti e persino combattere i witcher delle scuole concorrenti. Il mazzo di carte determinerà i punti ferita e gli inneschi per abilità e attacchi, influenzando le tue velocità di movimento via terra.

Questo, tuttavia, non è il primo gioco da tavolo basato su The Witcher in assoluto: questo onore va al gioco di avventura The Witcher, che presenta Geralt e i suoi vari amici, e in realtà precede The Witcher 3. È disponibile anche una versione digitale, ed è attualmente in vendita su GOG poco più di un euro.

Il nuovo gioco da tavolo, progettato dal co-fondatore dell’azienda Łukasz Woźniak, offrirà versioni iniziali e deluxe con miniature complesse. The Witcher: Old World sarà disponibile a maggio su Kickstarter, con consegna prevista entro aprile 2022. Per il momento, i prezzi devono ancora essere annunciati.