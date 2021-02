Uno dei progetti futuri della Nasa è quello di lanciare una missione spaziale verso un particolare ed importante asteroide noto come Psyche 16. Quest’ultimo, infatti, potrebbe portare dei grossi benefici al nostro pianeta e potrebbe contribuire all’economia mondiale. Su di esso sono infatti presenti sostanze e materiali come ferro, nichel e soprattutto oro.

La Nasa sempre più vicina a Psyche 16: nel 2022 verrà lanciata la missione

Sono stati fatti numerosi passi in avanti con i preparativi della nuova missione spaziale della Nasa volta ad esplorare a fondo l’asteroide Psyche 16. Come è emerso da poco, infatti, i lavori per la preparazione della sonda spaziale e di tutte le sue attrezzature è approdata nella fase finale (nota come Fase D). In particolare, sembra che la missione verso il corpo celeste verrà lanciata fra pochissimi mesi, ovvero durante l’anno 2022.

Nello specifico, la missione prevede una prima fermata su Marte attorno al 2023, mentre soltanto nel 2026 approderà nell’orbita dell’asteroide in questione. L’esplorazione del corpo celeste Psyche 16, come già accennato, potrebbe portare grandi benefici a tutta l’economia mondiale. Su di esso (con una larghezza di 226 km) sono infatti state riscontrate ingenti quantità di ferro, nichel e oro. Di quest’ultimo è stata stimata la presenza di 10.000 quadrilioni di dollari. L’economia del nostro pianeta, per intenderci, arriva appena ai 100 trilioni.

Lindy Elkins-Tanton, ovvero il responsabile scientifico della sonda alla guida di questa missione, ha così commentato: “Siamo davvero entrati nella fase finale, quando si stanno unendo tutti i pezzi del puzzle per essere caricati sul razzo. Questa è la parte più intensa di tutto ciò che avviene a terra”.