L’operatore ho. Mobile sta informando alcuni clienti della possibilità di conoscere il nuovo codice seriale della SIM anche tramite l’App ufficiale, dopo la sostituzione automatica avviata in seguito al data breach.

Come oramai noto, il data breach ha coinvolto alcuni clienti, con la sottrazione illecita di alcuni dati anagrafici e tecnici della SIM. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla novità.

ho.Mobile: nuovo seriale disponibile anche tramite applicazione

Come raccontato anche nell’ultima informativa ufficiale presente sul sito di ho. Mobile, l’operatore ha deciso di rigenerare il codice seriale delle SIM di tutti i clienti coinvolti per limitare le sostituzioni, che si possono comunque richiedere gratuitamente nei punti vendita.

Fino ad ora, chi decide di non sostituire fisicamente la SIM potrà inviare un messaggio al numero 3424072211 con il testo “seriale” dalla propria SIM ho. Mobile per conoscere il codice ICCID necessario in caso di portabilità. A tal proposito, inizialmente non era possibile inviare l’SMS in caso di credito residuo negativo e dunque i clienti non potevano conoscere il nuovo seriale per eseguire una portabilità senza effettuare prima una ricarica per riportare il credito positivo.

Ecco l’SMS che nelle ultime ore ha iniziato ad inviare l’operatore: “Ciao! Ti informiamo che a partire dal 22.02 potrai trovare il codice seriale della tua SIM direttamente nell’app ho. nella sezione “Gestisco il mio profilo”. Ti ricordiamo inoltre che il codice sarà sempre disponibile inviando un SMS con scritto “seriale” al 3424072211. Potrai utilizzarlo in caso tu voglia passare a un altro operatore“.