CoopVoce offre a 8,50 euro al mese la ChiamaTutti TOP 30, ecco i contenuti

Quando CoopVoce approdò per la prima volta nel mondo della telefonia mobile italiana, i primi pareri furono molto discordanti.

Questo provider infatti non godeva di tanta fiducia da parte del pubblico, il quale si affidava storicamente ad aziende come TIM, Vodafone e ai soliti provider noti. In seguito tutti però hanno almeno una volta valutato le promozioni di questa nuova realtà, la quale ormai da ben 14 anni opera sul territorio italiano. Ad oggi fortunatamente sono cambiate tante cose per CoopVoce che riesce infatti a mostrare tutto il suo potenziale grazie alla nuova strategia adottata. Le sue offerte sono infatti piene di contenuti e mettono a disposizione prezzi molto interessanti soprattutto per chi vuole risparmiare. Un esempio di tutto ciò risiede nella nuova offerta presente sul sito ufficiale che sarà disponibile ancora per oltre un mese.

CoopVoce sorprende ancora grazie alla sua ChiamaTutti TOP 30 a soli 8,50 euro al mese

CoopVoce vuole dimostrare di essere presente nell’Olimpo dei gestori con la sua nuova ChiamaTutti TOP 30. La promozione in questione era disponibile già lo scorso mese ma continua a portare i suoi contenuti al solito prezzo promesso dall’azienda.

Ricordiamo che il costo resterà lo stesso per sempre senza mai cambiare. Per soli 8,50 € al mese infatti gli utenti potranno ottenere minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti con anche 30 giga in 4G per navigare sul web ogni giorno. Questa promo, oltre ad essere disponibile ancora per un po’, sarà un’opzione anche per i già clienti di CoopVoce.