In queste settimane tanti italiani sono chiamati al pagamento dell’annualità 2021 per il bollo auto. A differenza delle precedenti stagioni, però, in questo nuovo anno ci sono importanti novità da annotare per tutti coloro che devono regolarizzare la loro posizione per il versamento del tributo di possesso per l’automobile.

Bollo auto, nuove regole e categorie per la totale esenzione della tassa

Anche come misura di sostegno per l’emergenza sanitaria, alcune regioni hanno previsto degli sconti netti sul pagamento del bollo auto. La Campania e la Lombardia, ad esempio, propongono una riduzione del 15% sul costo della tassa per chi sceglie di fatturare automaticamente il pagamento attraverso il proprio conto corrente bancario o postale.

La vera novità per il bollo auto nel 2021 però riguarda la categorie che possono accedere all’esenzione totale del pagamento. In questo senso, una parte numericamente maggiore di italiani potrà evitare di versare il tributo.

Tra le categorie che possono richiedere l’esenzione, come per lo scorso anno, ci sono tutti i cittadini diversamente abili, portatori di handicap o con invalidità civile ai sensi della legge 104/92.

Nel 2021, invece, si aggiunge alla lista di chi può chiedere esenzione di bollo auto anche chi ha acquistato auto elettriche o ibride. Il Fisco infatti prevede il mancato pagamento della tassa di possesso per coloro che hanno immatricolato o acquistato un veicolo ecologico tra il 2019 ed il 2020.

E’ bene ricordare che per accedere all’esenzione è necessario effettuare richiesta formale presso gli uffici ACI del territorio o presso gli uffici della propria regione di residenza.