Il tanto atteso visore AR e VR di Apple sembra essere al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni. Infatti, dopo la notizia che vede il colosso di Cupertino a lavoro insieme all’azienda TSMC su dei display Micro OLED da utilizzare per i suoi Apple Glass, emerge un brevetto secondo il quale Apple potrebbe creare dei guanti smart da abbinare al visore.

Apple crea dei guanti smart da utilizzare per gestire il visore AR e VR!

Non è ancora possibile definire se il visore AR e VR sul quale Apple sembra essere a lavoro ormai da diverso tempo corrisponde ai tanto discussi Apple Glass ma è certo che un nuovo dispositivo basato sull’utilizzo della realtà aumentata e virtuale è in fase di sviluppo. Il presunto visore Apple, in questi ultimi giorni, è infatti stato protagonista di diverse notizie, tra le quali una riporta quanto emerso da un brevetto ottenuto dal colosso.

Il documento a cui si fa riferimento propone una soluzione che mira a sostituire il classico controller necessario per l’utilizzo dei visori AR e VR. Apple sembra infatti aver pensato a dei guanti smart che, sfruttando un sistema di rilevamento magnetico, saranno in grado di percepire la posizione esatta delle dita dell’utente e quindi riprodurne i movimenti così da rendere il tutto più realistico.

Apple non si è ancora espressa ufficialmente quindi vi è ancora tanta incertezza dietro le sorti del visore a cui fanno riferimento le numerose indiscrezioni. La stessa realizzazione dei guanti smart apparsi in brevetto non può essere ancora ritenuta sicura.