Stando ad alcune recenti indiscrezioni Apple sta collaborando con l’azienda TSMC per la produzione di display Micro OLED che saranno adottati dal colosso per i suoi Apple Glass. Gli smartglass del colosso, quindi, sono in fase di sviluppo ma è ancora presto per azzardare ipotesi in merito al periodo nel quale verranno lanciati.

Apple adotterà dei display Micro OLED per i suoi Apple Glass!

A riportare la notizia che vede Apple impegnata in una collaborazione con il fornitore TSMC per la produzione di display Micro OLED che potrebbero essere sfruttati sui futuri Apple Glass è Nikkei.

La fonte sostiene che il colosso di Cupertino si trova attualmente a lavoro su un dispositivo per la realtà aumentata e virtuale sul quale sarà adottato un display Micro OLED prodotto dall’azienda TSMC. Continua, affermando che i display in questione misureranno meno di un pollice e che la loro produzione richiederà non poco tempo. Dunque è facile dedurre che il lancio del dispositivo non avverrà in tempi brevi. Non è da escludere la possibilità che i display Micro OLED possano essere sfruttati da Apple per una seconda generazione di Apple Glass e non essere accolti, quindi, dal primo modello, la cui presentazione potrebbe avvenire entro il 2023.

Senza alcun dubbio, grazie all’adozione dei nuovi display, Apple darà vita a un dispositivo di ottima qualità poiché permetterà di usufruire di pannelli molto sottili e, soprattutto, ad alta risoluzione. Entro il 2023, quindi, il colosso potrebbe procedere con il lancio permettendo così al suo pubblico di conoscere uno dei dispositivi più attesi.