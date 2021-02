Gli smartphone dotati di schermi pieghevoli sono stati una vera e propria rivoluzione nel settore mobile. Il colosso sudcoreano Samsung, in particolare, ha riscosso notevole successo con la sua serie di device Galaxy Fold e Galaxy Z Flip, ma a quanto pare le novità non sono ancora finite. Secondo quanto è emerso, infatti, sembra che Samsung sia pronta a stupire tutti con il suo primo smartphone dotato di display scorrevole.

Samsung pronta a stupire con il suo primo smartphone con display scorrevole

Gli smartphone pieghevoli hanno segnato il raggiungimento di un nuovo periodo di innovazione nel settore mobile ma molto presto vedremo altre novità. Come già accennato, infatti, è da poco trapelato online che il colosso sudcoreano Samsung ha intenzione di stupire tutti con un nuovo prodotto innovativo. Si tratta di uno smartphone dotato di un display scorrevole. Una delle caratteristiche di questa nuova tipologia di prodotto saranno sicuramente le dimensioni più generose rispetto ai classici smartphone. Tuttavia, proprio questa caratteristica potrebbe rendere questo nuovo dispositivo molto utile per la produttività, soprattutto in ambito lavorativo.

Alcuni rumors delle scorse settimane avevano messo in ballo come prima azienda produttrice LG, ma a quanto pare Samsung potrebbe battere la rivale sul tempo. Stando a quanto è emerso, infatti, il primo smartphone con display scorrevole dell’azienda arriverà sul mercato entro la fine di quest’anno. Rimangono una incognita le altre caratteristiche tecniche, ma è molto probabile che si tratterà comunque di un dispositivo di fascia alta. Per questo motivo, possiamo comunque immaginare la presenza di un processore top di gamma (Exynos o Qualcomm). Vi ricordiamo che, in questa corsa alla prima azienda che presenterà un dispositivo con display scorrevole, c’è anche Xiaomi (il produttore cinese ha infatti depositato qualche giorno fa un brevetto).