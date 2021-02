Solamente qualche giorno fa il colosso cinese Xiaomi ha annunciato l’arrivo sul mercato globale del suo nuovo top di gamma conosciuto anche come Xiaomi Mi 11.

Le specifiche tecniche di Mi 11 non sono una sorpresa, visto che lo smartphone è stato annunciato in Cina a fine dicembre. Il prezzo probabilmente per qualcuno lo è. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Mi 11 sbarca in Italia a partire da 799 euro

Le dimensioni sono di 164,3 x 74,6 x 8,0 mm, per un peso complessivo di 186g. Il display è AMOLED da 6.81″ con supporto ad HDR10+, refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus; sotto la scocca troviamo uno Snapdragon 888 con tecnologia di raffreddamento Liquid Cool 2.0, accompagnato da 8GB di RAM, da 128 o 256GB di memoria interna e da una batteria da 4600mAh, con supporto alla ricarica rapida a 55W. E a proposito, il caricabatterie sarà incluso nella confezione di vendita.

Il comparto fotografico si difende molto bene: abbiamo una lente principale da 108MP (f/1.9), una grandangolare da 13MP (f/2.4) ed una macro da 5MP (f/2.3). La fotocamera frontale è invece da 20MP (f/2.3). Completano il quadro le tre fotocamere posteriori, il chip NFC e la porta IR, mentre a bordo troviamo Android 11.

Da lunedì 8 febbraio 2021 il nuovo top di gamma cinese è finalmente disponibile anche in Italia a partire da 799 euro per il modello da 8/128 GB e 899 euro per il modello con più memoria, ovvero il 8/256 GB. Le colorazioni disponibili da subito sono Horizon Blue e Midnight Grey, mentre nelle prossime settimane arriverà anche la versione Cloud White e la Lei Jun limited edition.