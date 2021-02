La data di lancio in Europa del nuovo Xiaomi Mi 11 è stata svelata dalla stessa azienda da soli pochi giorni. L’8 febbraio il colosso cinese procederà con la presentazione del suo nuovo top di gamma ed entro la fine del mese nuove versioni potrebbero entrare in scena offrendo agli interessati la possibilità di optare per dei modelli ancora più sofisticati dell’ottimo dispositivo. In Cina Xiaomi ha già rilasciato il suo dispositivo, dunque, le specifiche tecniche sono già note ma resta ancora da scoprire il costo con il quale intende immettere lo smartphone nel mercato europeo. A riguardo giungono in soccorso alcune indiscrezioni che hanno svelato i prezzi dello Xiaomi Mi 11 in arrivo.

Xiaomi Mi 11 in Europa potrebbe costare di più: ecco i possibili prezzi!

Secondo alcune voci il nuovo top di gamma arriverà in Europa a un costo più alto di quello previsto in Cina. I prezzi dello smartphone Xiaomi Mi 11 emersi in rete in questi giorni ritengono infatti che la versione da 128 GB con 8 GB di RAM sarà disponibile a un costo di circa 799,00 euro; mentre la versione da 256 GB con 8 GB di RAM potrebbe richiedere una spesa di ben 899,00 euro. I costi si dimostrerebbero così corrispondenti a quelli fissati dall’azienda al lancio del suo Xiaomi Mi 10.

Le spese sarebbero dunque più alte rispetto a quelle previste in Cina ma non ci sono ancora certezze. L’informazione non ha ancora trovato riscontro da parte del colosso ma tra soli pochi giorni, in occasione del lancio ufficiale, sarà possibile verificare l’affidabilità di quanto emerso.