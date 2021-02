Uno dei beni più importanti soprattutto in questo periodo storico è senza ombra di dubbio la connessione a internet, divenuta importantissima anche in questo periodo di pandemia dal momento che ha reso possibile sessioni di e-learning e smart working.

La connessione internet dunque, prende corpo ovviamente nel modem wifi che è installato in ogni salotto, il quale garantisce copertura in goni ambiente della casa e consente a chi ci vive di inquadrare la rete per poi connettersi.

Questa dinamica però, non è disponibile solo per i proprietari della connessione, infatti chiunque può vedere la connessione presente in un’abitazione, non potendo però connettersi grazie alla presenza di una password necessaria ad autenticarsi.

Ciò non toglie però, che qualche utente un po’ più esperto o magari un hacker, potrebbe ingegnarsi per riuscire a trovare la vostra password per poi sfruttare la vostra connessione o peggio ancora analizzare il vostro traffico dati violando pesantemente la vostra privacy.

Come proteggere la connessione

Per evitare che tutto ciò accada, ci sono alcuni piccoli accorgimenti che ognuno di noi può adottare per rendere l’accesso indesiderato alla nostra rete pressoché impossibile, scopriamo insieme di cosa is tratta.

Iniziamo con le basi, per poter attuare questi piccoli accorgimenti sarà innanzitutto indispensabile poter accedere al vostro modem e alle sue impostazioni, per farlo la procedura è semplice, vi basterà infatti digitare l’indirizzo IP corrispondente nella barra dei link di un browser, generalmente l’indirizzo standard è 192.168.1.1, una volta fatto vi apparirà una pagina di accesso ove inserire le credenziali di accesso che, di norma, sono standard e sono Username: admin e Password: admin.

Una volta ottenuto l’accesso potrete iniziare a settare come preferite il vostro modem, noi vi consigliamo, per migliorarne la sicurezza, di iniziare cambiando SSID e Password, dal momento che, il nome standard potrebbe dare informazioni maggiori ad un hacker che sarebbe così facilitato nel bucare le protezioni del modem, ecco dunque perchè cambiare SSID e password, magari con una personale e con molti caratteri numerici e simboli, potrebbe rendere la vita impossibile ad un malintenzionato.

Passiamo ora ad un altro dettaglio piccolo ma molto funzionale, impostare il modem in modo da schermare gli indirizzi MAC esterni, facendo così, il modem permetterà solo agli indirizzi MAC registrati di connettersi e non a quelli esterni, vi ricordiamo che il MAC è un indirizzo univoco presente su ogni device ed unico per ciascuno, in tal modo vi basterà registrare gli indirizzi familiari e solo loro potranno connettersi.