Vodafone stupisce con 100GB e altre due promo per gli ex clienti

Riuscire a battere Vodafone anche in questo frangente risulterà molto difficile per la concorrenza. Dopo aver perso numerosi clienti negli ultimi mesi, il provider leader in Europa in merito alla telefonia mobile è ritornato alla carica in grande stile.

Proprio con lo scopo di recuperare gli utenti persi, Vodafone ha lanciato tre nuove promozioni telefoniche mobili. Queste riescono ad includere grande qualità ma soprattutto una convenienza fuori dal comune.

Vodafone: ecco le tre offerte migliori di sempre per rientrare con il celebre gestore

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited