Vodafone continua a promuovere le sue tariffe legate al famoso bonus internet. Per alcuni italiani che acquistano una tariffa per la Fibra ottica e per la connessione domestica è previsto un importante sconto sul costo mensile ed anche un bonus per l’acquisto di dispositivi mobili.

La promozione di Vodafone per il bonus internet si lega esclusivamente alle tariffe Fibra Ottica. Lo sconto, dal valore di 500 euro, sarà assicurato agli italiani con certificazione ISEE 2020 dal valore economico uguale o inferiore a 20.000 euro.

Vodafone, il doppio sconto per la Fibra e l’acquisto di tablet

L’agevolazione di 500 euro per i clienti di Vodafone sarà equamente divisa in due parti: una prima tranche dal valore di 240 euro sarà scalata sui piani tariffari come sconto netto sul costo della promozione, gli altri 260 euro saranno offerti come riduzione sul prezzo per l’acquisto di un tablet.

Anche con il bonus internet, la promozione principale prevista da Vodafone sarà la Unlimited Plus. Gli abbonati riceveranno uno sconto di 10 euro per i primi due anni sul costo di listino. Il prezzo della tariffa sarà quindi di 19,90 euro. I contenuti prevedono sempre chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti più connessione libera ad internet con la tecnologia della Fibra ottica.

In associazione Vodafone prevede la disponibilità di un tablet. A differenza di altri gestori come TIM o WindTre, i clienti del provider inglese potranno scegliere senza vincoli il loro dispositivo sfruttando il voucher di 260 euro. In caso di prezzo di listino maggiore per il tablet, sarà necessario una differenza sul costo d’acquisto.