Trony riesce ancora una volta a ridurre di molto i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti attualmente in commercio, lanciando una campagna che però risulta essere limitata ad una ristretta cerchia di negozi sparsi sul territorio nazionale.

Gli acquisti, come ormai sempre più spesso accade da Trony, sono limitati ai soli negozi fisici dislocati precisamente in Lombardia, Affi, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Toscana, con prezzi attivi solamente nella giornata di oggi, 10 febbraio 2021.

Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema, poichè non sono state comunicate limitazioni in tal senso, ma purtroppo non possiamo averne la certezza, fino a quando non deciderete di recarvi in negozio. L’unica cosa sicura, è che gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale.

Trony: con i Black Days gli sconti sono a ottimi livelli

I Black Days di Trony raggiungono sconti incredibilmente interessanti, a partire dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, qui infatti è possibile acquistare un ottimo Samsung Galaxy S20 FE, pagandolo solamente 569 euro, una cifra di tutto rispetto per un prodotto richiestissimo nel corso del 2020, ed apprezzato per le medesime specifiche tecniche del Galaxy S20 (con la differenza della presenza del processore Snapdragon 865). Il prezzo di vendita del periodo non è particolarmente elevato, saranno necessari circa 569 euro per l’acquisto no brand.

Le offerte del volantino Trony ovviamente non si limitano al suddetto prodotto, ma spaziano anche verso altre ed importanti categorie merceologiche. Se volete approfondire la conoscenza con la campagna, aprite le pagine sottostanti.