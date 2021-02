Una delle serie Netflix più amate di sempre è senza dubbio alcuno Peaky Blinders, la banda londinese capitanata da Thomas Shelby ha conquistato il pubblico del piccolo schermo, con quest ultimo che però deve prepararsi, dal momento che la BBC ha reso noto, che la sesta season in arrivo sarà l’ultima e non ne verranno prodotte altre.

L’annuncio è arrivato in concomitanza con l’inizio delle riprese proprio dell’ultima season, che sono dunque ripartite nonostante le durissime restrizioni presenti nel Regno Unito a causa dell’emergenza Coronavirus.

Si tratta dunque di un fulmine a ciel sereno per tutto il pubblico e anche per la critica, che tanto ha amato la serie soprattutto per il suo realismo e per i tanti colpi di scena che da sempre fanno strizzare gli occhi a chi segue il contenuto Netflix.

Non è finita qui

Il creatore della serie, Steven knight, aveva in passato palesato la sua intenzione di procedere alla produzione di almeno sette stagioni, ma un anno di stop, unito alla forte possibilità di grossi e pesanti rallentamenti, legati alle prepotenti restrizioni covid, nelle riprese delle stagioni future, hanno portato alla drastica decisione del regista, che ha optato di fermarsi a sei, questa la sua dichiarazione: “Mentre la serie arriva a conclusione, la storia continuerà in un’altra forma“, che lascia una netta apertura a nuove possibilità.

Inizialmente non era chiaro a cosa facesse riferimento tale affermazione, ma Steven Knight, che da sempre ci ha abituati a grosse sorprese, ha specificato poco dopo che il finale completo e risolutivo arriverà con un film nelle sale.

Per quanto riguarda la nuova e ultima season, salvo ulteriori ritardi, dovrebbe arrivare per la fine del 2021 o l’inizio del 2022.