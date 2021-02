Microsoft Word sta testando una nuova funzionalità per gli amanti della modalità scura. Semplicemente, una modalità scura ancora più scura ! Attualmente, Word presenta una modalità scura che modifica i colori della barra multifunzione e la barra degli strumenti, mentre la tela rimane comunque bianco acceso. Un futuro aggiornamento di Word includerà anche la possibilità di cambiare i colori della tela in tonalità scure.

Un program manager del team Word di Microsoft, Ali Forelli, ha dichiarato: “Questa è stata una funzionalità richiesta da tempo da molti membri di Office Insider e siamo entusiasti di realizzarla“. Ha inoltre aggiunto: “Con la modalità Scuro, noterai che il colore della pagina precedentemente bianca ora è grigio scuro/nero“.

Questo nuovo aggiornamento della modalità scura di Word è simile a ciò che esiste attualmente in OneNote, che offre opzioni per passare da una tela scura a una chiara. Ci sarà un pulsante Cambia modalità nella barra multifunzione di Word per passare dalla light alla dark mode e opzioni per disabilitare permanentemente la modalità scura. Secondo The Verge, questa modalità più scura è attualmente disponibile per i beta tester di Microsoft Office 365, quindi dovrebbe essere distribuita a tutti gli utenti di Word nei prossimi mesi.

Come utilizzare la funzionalità Modalità oscura su Microsoft Word

Windows:

Per attivare la modalità scura in Windows 10, vai alle impostazioni di Microsoft “To Do” e seleziona Tema scuro. Puoi anche selezionare Usa il mio tema di Windows.

Android:

Microsoft “To Do” utilizzerà automaticamente le impostazioni del tema Android. Se desideri che To Do utilizzi un tema diverso, apri le impostazioni “To Do” e seleziona Tema. Puoi selezionare Usa il mio tema di sistema, Tema chiaro o Tema scuro.

iOS:

Microsoft “To Do” utilizzerà automaticamente le impostazioni dell’aspetto di iOS. Per attivare la modalità oscura, vai alle Impostazioni del tuo dispositivo> Display e luminosità. In Aspetto, seleziona Scuro.