Dopo essere stato disponibile per il pre-ordine per settimane, Microsoft ha finalmente rilasciato il nuovo controller dedicato alla console next-gen Xbox Series X, ovvero il controller Pulse Red. Come i controller nero, bianco e blu, il controller Pulse Red è in vendita a 60,98 euro e, come suggerisce il nome, conferisce al controller un restyling di colore rosso. Oltre al colore non c’è nient’altro di speciale nel controller, ma se sei un fan dell’elettronica rossa, è un’ottima alternativa agli altri controller.

Microsoft rilascia il nuovo controller per Xbox Series X ed è bellissimo

Come gli altri controller, il controller Pulse Red funziona con i dispositivi Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 e Android. Nel frattempo, Microsoft ha promesso che il supporto iOS arriverà in futuro. Inoltre, come gli altri controller, il controller Pulse Red utilizza batterie AA e viene fornito con due batterie che forniranno fino a 40 ore di gioco.

“Prova il design modernizzato del controller wireless per Xbox, caratterizzato da superfici scolpite e geometrie raffinate per un maggiore comfort durante il gioco”, si legge nella descrizione ufficiale del controller. “Resta sul bersaglio con l’impugnatura testurizzata e un D-pad ibrido. Cattura e condividi i contenuti senza problemi con un pulsante Condividi dedicato. Associa, riproduci e passa rapidamente da un dispositivo all’altro, tra cui Xbox Series X | S, Xbox One, PC Windows 10, e Android. Supporto per iOS in arrivo in futuro.”

Al momento, il controller è disponibile e in stock su Microsoft Store e tramite rivenditori come GameStop e Amazon. Detto questo, non è chiaro quale sia la quantità di scorta del controller.