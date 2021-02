Le mascherine per il viso hanno ottenuto un grande aggiornamento al CES, poiché molte aziende hanno annunciato nuovi rivestimenti protettivi per il viso progettati per affrontare alcuni degli inconvenienti delle maschere odierne.

Continua la diffusione di mascherine intelligenti

Tra le più importanti c’era la società di giochi Razer Project Hazel, che ha un microfono e un amplificatore integrati in modo che sia più facile per le persone sentirti mentre la maschera viene indossata. La maschera è chiara anche nella parte anteriore, consentendo di vedere le espressioni facciali. Project Hazel viene fornita con una custodia di ricarica che disinfetta la maschera utilizzando la luce ultravioletta per uccidere i batteri.

Il progetto Hazel è solo un prototipo in questo momento, quindi non ci sono informazioni sul lancio o sui prezzi. Ma altre aziende al CES hanno annunciato maschere per il viso ad alta tecnologia che potrai effettivamente acquistare. La maschera AirPop Active Plus Smart , ad esempio, è dotata di un sensore in grado di monitorare la respirazione di chi lo indossa e la qualità dell’aria dall’ambiente circostante e avvisare l’utente quando il filtro deve essere sostituito. Viene lanciato questo mese per 149,99 euro.

Il Maskfone, nel frattempo, è esattamente quello che sembra: una maschera protettiva che funge anche da auricolare Bluetooth wireless. Ha auricolari integrati e un microfono in modo da poter rispondere alle chiamate e ascoltare musica mentre lo indossi, e viene fornito con un filtro N95 di grado medico. Il Maskfone costa 49,99 euro e arriverà su Target e Amazon entro il 1 ° febbraio.