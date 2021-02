In occasione dei 25 anni del famoso franchise, Activision e Toys for Bob hanno deciso di annunciare ufficialmente l’arrivo di Crash 4 su tantissime nuove piattaforme. Sono passati appena pochi mesi dalla sua uscita su Play Station 4 e Xbox One, ed ecco che ora è stato confermato ufficialmente l’arrivo di questo attesissimo titolo anche per il mondo del pc, della Play Station 5, di Xbox Serie X e perfino per Nintendo Switch. Un annuncio che ha reso felici moltissimi fan, ma che soprattutto porta molti miglioramenti e aggiornamenti anche per chi il titolo l’ha già acquistato.

Le ultime novità e la data di uscita

Il titolo in questione si ricollega direttamente al finale della serie del 1998, uscita originariamente su Play Station 1, verrà rilasciato il 12 marzo 2021. Quindi tra appena un mese sarà possibile usufruire di questa versione anche sulle console di ultima generazione.

Ma non è tutto, infatti il comparto grafico è stato potenziato notevolmente e anche per chi ha una copia per PS4 e Xbox One, verrà introdotta qualche piccola miglioria grafica e il supporto al 4k a 60fps. Per quanto riguarda la versione per pc si dovrà aspettare ancora qualche tempo, e verrà rilasciata più avanti nel corso dell’anno.

Persino i fan di Crash che possiedono una Nintendo Switch potranno recuperare tutti i capitoli della saga, dopo che i rumor relativi alla sua uscita sulla console giapponese sono stati finalmente confermati.

