Benzina e Diesel: colpo basso per i consumatori, i carburanti aumentano notevolmente

L’arrivo del 2021 non ha portato grandi notizie ai guidatori. Questi infatti da gennaio si sono ritrovati a dover pagare cifre ben più alte sulla benzina e sul diesel. Il prezzo del petrolio, ad oggi, è di 60 dollari al barile. Ciò significa che i rincari sui prezzi dei carburanti hanno quasi raggiunto l’euro e cinquanta.

Le ultime rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico dichiarano che il prezzo della benzina in modalità self-service è di quasi 1,50 euro (il prezzo medio è 1,494 euro), con oscillazioni tra 1,490 e 1,515 euro (rispetto a 1,486 euro al litro precedenti). Parlando invece del servito i prezzi salgono ulteriormente a 1,636 euro al litro per la benzina (da 1,629 della scorsa settimana).

Il diesel invece è passato a 1,367 euro al litro in modalità self-service (la scorsa settimane era 1,358 euro al litro), mentre per quanto riguarda il servito il prezzo medio è di 1,514 euro al litro (da 1,507 euro al litro della settimana scorsa).

Benzina e diesel: la protesta delle associazioni e i danni per i consumatori

Con l’aumento di Benzina e Diesel ne risentono anche i costi dei beni che vengono trasportati su gomma (come quelli della filiera agroalimentare).

Il presidente dell’Unione nazionale dei consumatori (Unc) ha dichiarato: “ Gli aumenti dei carburanti, secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico, durano ininterrottamente dal 16 novembre 2020 con un rialzo di 9,5 centesimi al litro sia per la benzina (9,453) che per il gasolio (9,426), rispetto agli ultimi dati settimanali disponibili, relativi al 1 febbraio”.

Ciò vale a dire che per fare un pieno di 50 litri di carburanti “c’è stato un aggravio di 4,73 euro per la benzina e 4,76 euro per il gasolio”, continua Massimiliano Dona.

Anche il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, ha esposto la sua preoccupazione in merito ricordando come oggi, per fare un pieno, “si spendono 6,5 euro in più rispetto a maggio 2020 ”, quando la benzina era al suo minimo storico. “Un litro di benzina costa alla pompa il 9,4% in più rispetto allo scorso maggio, mentre per il gasolio si spende l’8,9% in più”.