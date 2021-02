Facebook continua a gestire in maniera catastrofica i rapporti con gli utenti dopo la lunga scivolata sul fronte privacy ottenuta dopo il rilascio della policy WhatsApp. Nonostante tutto il team di Menlo Park tenta di rimettersi in piedi nel tentativo di prendere la posizione di Telegram che nell’ultima settimana ha guadagnato oltre 100 milioni di nuovi utenti. Lo fa partendo dagli aggiornamenti che nel corso dell’anno ci delizieranno con parecchie novità sia per Android che per iOS oltre che su piattaforme Desktop.

Le promesse del famoso developer americano saranno molto probabilmente mantenute in tempo per frenare il sopravanzare del competitor. L’obiettivo è quello di rendere pan per focaccia a Telegram e Signal dopo la novità appena emersa in sordina per gli users. Ecco cosa si prevede.

WhatsApp: arrivano le grandi novità con la versione già distribuita e passata inosservata da tutti

Per rimediare alla nuova emorragia di utenti il servizio di messaggistica ha messo in conto di sfoderare un poker di funzioni. Al momento quella concessa e passata inosservata è relativa alla personalizzazione sfondi che non vige più a livello globale ma si applica ad ogni cha singolarmente. Restano tre funzioni da scoprire che arriveranno nel corso di questo 2021.

La prima feature WhatsApp fa riferimento al supporto multi-device che identifica la possibilità di usare contemporaneamente un solo profilo per più dispositivi. Lo possiamo fare con Telegram ma Facebook ha sempre negato questa opzione. Il limite iniziale sarà di 4 dispositivi.

Sta per arrivare anche la funzione Leggi Dopo attraverso cui sarà possibile fissare i messaggi in testa alle chat per leggerli nel momento a noi più propizio. La comunicazione con pin sarà in testa a tutti i messaggi. Così facendo non la perderemo di vista.

Per finire anche l’implementazione di chiamate e videochiamate WhatsApp Web da usare sfruttando microfono e webcam di piattaforme Desktop. Una panacea per gli e-worker di tutto il mondo che così facendo non dovranno destreggiarsi tra smartphone e computer pe gestire i propri contatti.