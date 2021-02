Per ora è stata trovata nella versione Beta di WhatsApp, ma a breve sarà introdotta anche nei prossimi aggiornamenti ufficiali. O almeno si spera dato che si tratta di una nuova funzionalità capace di rivoluzionare il modo di inviare i video. Davvero interessante rende l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo davvero molto pratico.

Nuova funzionalità nell’aggiornamento di WhatsApp: cambia il modo di inviare i video

Protagonista di questa novità è la versione Beta 2.21.2.13 di WhatsApp. Infatti all’interno di questo nuovo aggiornamento in prova a tutti i Beta Tester c’è una nuova funzionalità davvero interessante. Tra l’altro sembra essere anche prossima al rilascio sulla versione ufficiale accessibile a tutti dal Play Store. Non appena la conosceranno, milioni di utenti non vedranno l’ora di vederla implementata sul proprio smartphone.

Questa nuova funzione di WhatsApp introduce un’opzione in più nell’invio dei video. In pratica, ora solo per gli utenti Android che hanno la versione Beta, si può condividere un video eliminando l’audio. In altre parole si può scegliere un video dalla propria galleria ed inviarlo rendendolo completamente muto.

La nuova funzione è fruibile nella sezione editing. Infatti poco prima di inviare un video con WhatsApp è possibile apportare modifiche quali accorciarne la durata selezionando solo quello che si vuole far vedere. Oppure inserendo testi, emoticon e disegni a mano libera. Infine sarà anche possibile disattivare l’audio del video così da poterlo inviare al destinatario privo di suoni o rumori.

Per provare in anteprima tutti gli aggiornamenti l’unica cosa da fare è iscriversi alla pagina testing di WhatsApp così da entrale nel programma Beta Tester. Purtroppo al momento il numero massimo di tester sembra essere stato raggiunto, ma di tanto in tanto è bene visitarla. Non si sa mai che si liberi un posto e possa essere occupato dal più veloce.

Comunque sono tantissime le funzionalità già presenti nell’app del gruppo Facebook e che molti ancora non conoscono. Ecco svelati tutti i trucchi di WhatsApp.