Tim potrebbe invitare alcuni suoi già clienti di rete mobile, che hanno lasciato il consenso commerciale precedentemente, ad attivare la promozione ricaricabile ad personam Tim Giga e Voce XL a 3 euro al mese.

L’attivazione dell’offerta TIM Giga e Voce XL avverrà al massimo entro 48 ore dalla richiesta. Il cliente TIM selezionato potrà verificare se l’offerta è stata attivata accedendo alla sezione MyTIM del sito oppure chiamando gratuitamente il numero 40916 dalla propria SIM o dall’App MyTIM. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta.

Tim propone a determinati clienti la Giga e Voce XL a 3 euro al mese

Tim Giga e Voce XL offre un pacchetto mensile costituito da 500 minuti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 5 Giga di traffico dati in 4G a 3 euro al mese per 12 mesi dall’attivazione. Dopo 12 mesi dall’attivazione, salvo disdetta prima del previsto, la promozione si disattiverà in automatico.

L’offerta viene proposta principalmente su SIM che utilizzano ancora solo piani tariffari a consumo senza opzioni principali attive. Secondo alcune testimonianze l’IVR del numero gratuito 40916 per conoscere il bundle voce di questa promozione personalizzata potrebbe indicare che i minuti sono verso numeri TIM e numeri fissi, ma in realtà sono verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa come viene indicato anche nella descrizione dell’offerta presente nell’area clienti MyTIM di chi riesce ad attivarla.

I minuti di traffico inclusi nell’offerta in Italia sono validi verso tutti i numeri italiani di rete fissa e rete mobile. Nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, per il momento, i minuti di traffico sono inclusi e sono validi anche verso Regno Unito e tutti i Paesi dell’Unione Europea. I minuti non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte.