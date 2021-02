Quando si pensa a Google Maps, di certo il pensiero è di una delle applicazioni più utilizzate e più conosciute dell’ecosistema Google. Questa applicazione permette infatti di saper girare in qualsiasi città, anche se è la prima volta che la visitiamo, in macchina, con i mezzi o addirittura a piedi.

Ma in questi giorni, un nuovo e fastidioso bug sta rendendo non poco difficoltoso il compito di guidare gli utenti dell’app verso la giusta via. Scopriamo insieme i dettagli.

Google Maps colpita da un fastidioso bug

Immaginate di dover raggiungere un luogo, avviare una navigazione con Google Maps e invece di avere una mappa con le strade da percorrere evidenziate in blu, avete una bella mappa piena di vie, luoghi e palazzi ma con il percorso totalmente invisibile. Ebbene sì, la mappa viene caricata interamente, la posizione è quella corretta del GPS, ma l’unico modo per destreggiarsi nella navigazione è quello di seguire minuziosamente il pannello con le indicazioni, con la speranza di beccare la svolta giusta.

Segnalazioni di questo comportamento ci sono arrivate numerose, tuttavia sembra che il bug non avvenga solo con Google Maps sullo schermo dell’auto ma avviene anche semplicemente usando l’app sul telefono. Fortunatamente, questo bug sembra essere di natura temporanea e i nostri utenti segnalano che è sufficiente un riavvio del dispositivo affinché la mappa possa tornare a visualizzare il percorso da intraprendere.

Certo, è una soluzione che può risultare decisamente scomoda, soprattutto in situazioni di particolare fretta e necessità. Potrebbe anche essere che nel giro di qualche ora si smuovi la situazione. Non ci resta che attendere per scoprirlo.