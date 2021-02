Le app Google potrebbero sembrare fatte su misura per Android. Tuttavia, ci sono funzionalità che riscontrato maggiori feedback positivi su iOS.

Elenco di lettura su Chrome

È da poco arrivato su Canary per Android, quindi ci vorranno diverse settimane per la versione stabile. L’elenco di lettura è invece già attivo su iOS da molti mesi. Puoi aggiungere qualsiasi pagina aperta o toccare e tenere premuto su qualsiasi collegamento ipertestuale in un sito per salvare la pagina per dopo. La funzionalità è limitata ma ne vale la pena per la modalità offline.

Gesti Maps

Se tocchi e tieni premuto il tuo avatar, invece di scorrere, attivi la modalità di navigazione in incognito, in modo da poter utilizzare l’app senza che nessuna delle attività venga monitorata o associata al tuo account. Funziona sia nell’app principale di Google che in Google Maps per iOS.

Scorciatoie app Google: Gboard

In generale, Gboard è molto più avanti su Android rispetto a iOS: è più fluido, pratico e presenta dei contenuti aggiuntivi. Ci sono due funzionalità che puoi trovare solo su Gboard per iOS al momento. La prima è l’inserimento rapido di emoji, GIF e adesivi preimpostati semplicemente digitando un punto seguito da una parola chiave. Puoi impostare tutte le parole chiave che desideri, anche se limitate a sei caratteri di lunghezza. La seconda funzionalità di Gboard che puoi trovare solo su iOS è la possibilità di personalizzare qualsiasi tema a tuo piacimento, nei minimi dettagli.

Google Drive

La funzione Privacy Screen può essere attivata immediatamente, dopo 10 secondi, 1 minuto o 10 minuti. Dopo il timeout preimpostato, dovrai sbloccare l’app con Touch ID o il tuo pin. Questo è un ottimo strumento di sicurezza per tenere al sicuro i tuoi documenti sensibili.

Schede multiple app Google

Su iOS, è presente un pulsante di selezione delle schede che ti consente di eseguire una nuova ricerca o di aprire un altro articolo consigliato mantenendo aperto quello corrente. Scorrere tra le ricerche in esecuzione e gli articoli è semplice e puoi impostare la chiusura automatica delle schede aperte dopo un giorno, una settimana o un mese.

Chrome

È possibile aprire due finestre affiancate su Chrome per Android, ma devi prima abilitare la modalità multi-finestra, quindi toccare e tenere premuto un collegamento sulla pagina aperta corrente per aprirlo nella seconda finestra. È abbastanza nascosto e non molto semplice. Su iOS, il processo è molto più semplice. Puoi toccare e tenere premuto qualsiasi link per aprirlo in una nuova finestra, oppure puoi usare i gesti di iOS.

Un altro miglioramento minore di Chrome su iOS è il pratico selettore di schede che ti consente di spostarti tra le schede aperte sul tuo dispositivo, ma anche di consultare un elenco delle schede chiuse di recente e di tutte le schede aperte su altri dispositivi. Queste funzionalità sono disponibili su Android, ma non sono così pratiche come su iOS.