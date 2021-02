Euronics sconta tutto con un volantino che vuole essere il primo della classe, sebbene presenti limitazioni importanti sul numero di prodotti in promozione, o sulla dislocazione geografica delle possibilità di acquisto, sia online che nei vari punti vendita fisici.

Come sempre accede, e come vi abbiamo già raccontato in un altro volantino, da Euronics è molto difficile assistere ad una promozione diffusa su tutto il territorio nazionale. Lo ScontiAmo Tutto attivo attualmente, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, e non altrove in Italia. Gli utenti dovranno recarsi fisicamente presso gli stessi per completare l’acquisto, senza potersi minimamente affidare al sito ufficiale.

Non perdetevi i nuovissimi codici sconto Amazon e le offerte più speciali del momento, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Euronics: le offerte come non le avevate mai viste

I migliori prezzi inclusi direttamente nel volantino Euronics partono dal Samsung Galaxy A20s, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, oggi in vendita alla modica cifra di 159 euro (contro i 179 euro di listino).

Tra le altre occasioni da non perdere, ecco arrivare, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Oppo A53s, Oppo A15, Oppo A72, Motorola Moto G9 Power a 199 euro, Motorola Moto E7 plus a 139 euro, Motorola Moto E6s a 109 euro, Huawei P Smart a 199 euro, Huawei Y6p a 129 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Huawei P40 Lite E a 139 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Samsung Galaxy A51 a 279 euro, Galaxy A20s a 159 euro, Galaxy A12 a 179 euro, Xiaomi Mi 10T a 429 euro, Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 a 179 euro e tantissimi altri ancora.