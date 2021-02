Esselunga non si ferma assolutamente più, il nuovo volantino che l’azienda ha pensato di lanciare nel periodo corrente, riesce a garantire all’utente la possibilità di godere di sconti importanti su un modello di smartphone in particolare.

La campagna promozionale attualmente attiva, che ricordiamo lo resterà fino al 17 febbraio, rientra nelle cosiddette offerte tech, ovvero soluzioni appositamente pensate ed applicate sul singolo modello, e non su una pluralità di prodotti. Il risparmio è notevole, anche se va ricordato che sarà necessario acquistare in ogni punto vendita, senza la possibilità di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.

Esselunga: il volantino continua a sorprendere

Il volantino Esselunga riparte da un prodotto appartenente alla fascia media del mercato, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy A71, attualmente in vendita a 298 euro, nella versione relativamente più economica, ma con garanzia legale della durata di 24 mesi e completamente sbrandizzato.

La scheda tecnica dimostra una sua grandissima capacità di riuscire a garantire prestazioni complessivamente interessanti, proposte da un display AMOLED da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+, un processore octa-core con frequenza di clock elevata, passando anche per 4 fotocamere posteriori, una anteriore da 32 megapixel, ed una batteria da 4500mAh.

L’acquisto potrà essere completato, come specificato in precedenza, solamente nei punti vendita, a patto che siano ancora disponibili le scorte. Per avere tutte le informazioni del caso in merito alle offerte del volantino esselunga, dovete recarvi sul sito ufficiale aziendale.