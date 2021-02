Xiaomi rivolge ancora una volta la sua attenzione agli smartphone con display avvolgente e tramite due brevetti mostra quello che potrebbe essere il nuovo Xiaomi Mi Mix Alpha 2. Lo smartphone è stato infatti avvistato in due documenti la cui differenza riguarda la soluzione pensata dal colosso per il posizionamento della fotocamera.

Xiaomi Mi Mix Alpha 2 appare in due nuovi brevetti!

Il primo Xiaomi Mi Mix Alpha è apparso nel 2019 distinguendosi per l’estensione del display che andava infatti a ricoprire anche buona parte della parte posteriore del dispositivo, pur lasciando spazio al comparto fotografico. Il colosso adesso sembra aver trovato ben due ottime soluzioni che potrebbero offrire la possibilità di creare uno smartphone, il presunto Xiaomi Mi Mix Alpha 2, il cui display ricoprirà interamente la parte frontale e quella posteriore.

Grazie ai due brevetti registrati dall’azienda è possibile conoscere quelle che potrebbero essere le mosse pensate per dar vita al dispositivo. In un primo documento, infatti, Xiaomi mostra uno smartphone con display avvolgente e fotocamera pop-up. In un secondo brevetto, invece, svela un dispositivo con display avvolgente e fotocamera a tre sensori inserita all’interno di una tacca posta in alto al centro.

Sicuramente l’idea di creare un comparto fotografico con meccanismo pop-up potrebbe consentire a Xiaomi di utilizzare un display capace di ricoprire l’intera superficie dello smartphone eliminando qualunque tipo di interruzione.

Non è ancora possibile comprendere quale sarà la scelta del colosso né se avremo effettivamente la possibilità di conoscere il nuovo Xiaomi Mi Mix Alpha 2. L’impegno e l’attenzione riposta dall’azienda nei confronti dei dispositivi con display avvolgente, però, lascia ben sperare.