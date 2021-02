L’operatore WindTre, per scusarsi con i suoi clienti in seguito al disservizio dello scorso 3 Febbraio 2021 e per permettere loro di restare connessi a San Valentino, ha deciso di riproporre il 14 Febbraio 2021 la sua iniziativa Giga Gift con traffico dati illimitato per i suoi clienti.

I disservizi sulla rete mobile hanno coinvolto numerosi clienti in tutta Italia con problemi prevalentemente legati all’impossibilità di effettuare chiamate in uscita o di ricevere chiamate in entrata e in pochi casi sono stati lamentati anche problemi al traffico dati. Scopriamo insieme come ottenere i Giga Illimitati.

WindTre si scusa per il down del 3 febbraio regalando Giga Illimitati ai propri clienti

L’operatore WindTre ha ufficializzato il disservizio il giorno dopo, confermandone la risoluzione per tutti i clienti impattati e scusandosi per il disagio. Lo scorso 6 febbraio 2021 l’operatore ha iniziato a comunicare un’azione di caring dedicata a tutti i suoi clienti per offrire loro traffico dati illimitato nella giornata del 14 Febbraio 2021, facendola coincidere dunque con la festa di San Valentino.

Ecco l’SMS inviato ai clienti WindTre: “Lavoriamo incessantemente per garantire la qualità della nostra rete. Nei giorni scorsi non siamo stati perfetti e il 14/02 ti offriamo la libertà di NAVIGARE dal tuo smartphone SENZA CONSUMARE I TUOI GIGA, per un giorno intero. Info su www.windtre.it/gbgift“.

Il regalo di WindTre per tutti i suoi clienti consumer, ad eccezione di chi dispone di un’offerta solo internet, risulta essere quindi ancora una volta la promozione giornaliera Giga Gift, in questo caso attivata in automatico per tutti i clienti il 14 Febbraio 2021, per San Valentino. Non si può escludere che la promozione Giga Gift fosse stata già pensata per San Valentino prima che si verificasse il disservizio che ha portato all’azione di caring. La promozione si attiverà in automatico alle 00:00 del 14 Febbraio 2021 senza alcuna azione da parte del cliente e si disattiverà automaticamente alle ore 23:59, senza alcun costo.