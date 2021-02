WhatsApp: per più motivi gli utenti chiudono l'account e scappano via

Quella di WhatsApp nel corso degli anni è sembrata una parabola in continua ascesa, con il colosso che è diventato ciò che grazie ai tanti aggiornamenti. Gli sviluppatori hanno infatti trovato sempre più funzionalità da introdurre nella nota applicazione di messaggistica, la quale esiste ormai su quasi la totalità degli smartphone in giro per il mondo. Sono oltre 2 miliardi le persone che almeno una volta al mese si servono di WhatsApp, anche se ultimamente l’applicazione sarebbe piombata nel caos.

Il prossimo cambiamento dei termini e delle condizioni della privacy avrebbe spinto gli utenti a dubitare della piattaforma. Ovviamente non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi, visto che il nuovo aggiornamento sarà poca cosa rispetto a quello che credono molte persone. Nel frattempo però ci sono più motivazioni che hanno spinto tanti utenti a chiudere il proprio account WhatsApp per trasferirsi presso la concorrenza.

WhatsApp: eccoli motivazioni principali per le quali gli utenti stanno cominciando ad utilizzare Telegram

Oltre al nuovo aggiornamento che comporterà alcuni cambiamenti ai termini della privacy, gli utenti che utilizzano WhatsApp sono indispettiti da un altro aspetto. Si tratta delle continue truffe, le quali si ripropongono periodicamente all’interno delle chat.

In questo caso WhatsApp non ha alcuna colpa, visto che non può vigilare su ciò che gli utenti in tutto il mondo decidono di pubblicare. Allo stesso tempo qualcuno avrebbe preso una decisione estrema che sarebbe quella di trasferirsi presso la concorrenza rappresentata da Telegram. Sarà solo l’inizio di un periodo no o magari si tratta degli albori della discesa di WhatsApp?