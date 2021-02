Come ampiamente annunciato a partire dal 21 febbraio 2021 alcune tariffe Vodafone subiranno una rimodulazione del prezzo. Non è la prima volta che il gestore telefonico di origini inglesi applica questi cambi unilaterali delle tariffe modificando i contratti con gli utenti. Ormai comunque la decisione è tratta; dal 21 febbraio alcun promozioni subiranno dei rincari fino a 1,99 euro.

Le promozioni interessate da questa rimodulazione sono quelle che proponevano il cambio operatore ad un prezzo molto conveniente, convincendo cosi gli utenti di altri operatori a passare a Vodafone. Adesso starà al singolo utente prendere una scelta; potrà decidere di cambiare gestore, magari tornado a quello precedente, oppure decidere di rimanere cliente Vodafone e accettare la rimodulazione della tariffa.

Rimodulazione Vodafone: le tariffe coinvolte nei rincari

Una delle offerte che subisce la rimodulazione della tariffa è la Special 50 GB. La promozione che offre ai cliente che decidono di cambiare operatore in favore di Vodafone chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati per la navigazione. Il prezzo dell’offerta passerà dunque a 8,99 euro o addirittura 9,99 euro, a seconda del contratto sottoscritto.

Tutti gli utenti Vodafone coinvolti nella rimodulazione hanno comunque ricevuto un SMS di avviso che recita: “Vodafone ha una comunicazione per te: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle tue esigenze di traffico. dal prossimo rinnovo successivo al 21/02 la tua offerta costerà 1.99 euro in più al mese“. Gli utenti colpiti si potranno comunque consolare con un regalo non da poco; Vodafone infatti offrirà loro 50 Giga di traffico gratuito per i successivi 12 mesi.