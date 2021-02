L’evento Cramorant Max Raid annunciato in precedenza da Pokemon Sword and Shield è ora disponibile. Come parte dell’evento, una manciata di Pokemon presenti nell’ultimo film d’animazione della serie, Pokemon the Movie: Secrets of the Jungle, appariranno più frequentemente nelle tane di Max Raid, tra cui Quagsire, Flygon, Golurk e Indeedee, e tu avrai la possibilità di incontrare Shiny Cramorant in battaglie Raid a cinque stelle.

Maggiori informazioni sull’evento

L’obiettivo generale di questo evento Max Raid è che i giocatori sconfiggano quanti più Cramorant possono, con diverse ricompense disponibili a seconda di quanti Pokemon vengono sconfitti prima della fine dell’evento. Se i giocatori riescono a battere collettivamente più di 500.000 Cramorant, The Pokemon Company distribuirà una Flame Orb, una Toxic Orb e una Light Ball a tutti tramite Mystery Gift.

Se i giocatori riescono a battere collettivamente più di 1 milione di Cramorant, The Pokemon Company regalerà tutti gli oggetti di cui sopra, nonché un tappo di bottiglia d’oro, tre tappi di bottiglia normali e tre corde di perle. I primi due possono essere usati per Hyper Train i tuoi Pokemon alla Battle Tower di Wyndon, mentre i Pearl Strings possono essere venduti per un sacco di soldi nei negozi.

Le ricompense verranno distribuite tramite Mystery Gift dal 9 al 28 febbraio. Prima che l’evento Pokemon possa iniziare ad apparire nel tuo gioco, devi prima aggiornare le tue tane Raid collegandoti online tramite Y-Comm o selezionando Ottieni le notizie sull’area selvaggia dal menu Regalo misterioso.