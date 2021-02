WiFi: le offerte degli operatori telefonici che renderanno la tua rete migliore

La nuova tecnica commerciale che prevede promozioni vendute in bundle con la connessione internet, nasce per necessità degli operatori telefonici. Questi infatti si preoccupano che ogni utente sia dotato di una rete WiFi efficiente. Per fare ciò, usufruiscono della tecnologia mesh (“rete a maglie”), una funzione in grado di ottimizzare la copertura Wi-Fi domestica. Trattasi nello specifico di prodotti (router e repeater) che vanno oltre i 200 euro. Come spiega Giovanni Cristi, Project Manager di AVM in Italia, “Il mesh rende intelligente la rete dei repeater. Se un repeater classico si limita a ripetere il segnale (stupidamente, passivamente), il mesh lo trasforma in una sonda che dialoga con il router per efficientare il segnale”. E prosegue: “Sono un rimedio anche a problemi di interferenze che ci possono essere nei condomini dove sono presenti molte reti Wi-Fi. Il ripetitore si accorge che il canale Wi-Fi è intasato, lo comunica al router che quindi glielo fa cambiare, su un canale o una banda più liberi”. Scopriamo insieme tutte le promo degli operatori.

Si moltiplicano le offerte degli operatori telefonici italiani con servizi e prodotti utili a far funzionare al meglio il Wi-Fi a casa

WiFi: le offerte dei diversi operatori telefonici