TIM deve rispondere alle campagne promozionali degli altri operatori anche in questo mese di Febbraio. Provider come WindTre o Iliad hanno messo a disposizione dei nuovi abbonati una serie di offerte rinnovate per la telefonia mobile. Per attivare nuovo pubblico al suo bacino, il gestore italiano risponde con una tariffa classica e con una novità. Gli utenti di TIM potranno ora attivare la Steel Pro e la Gold Pro.

TIM risponde agli altri operatori con queste due tariffe sino a 70 Giga

La Steel Pro rappresenta la grande conferma a listino per gli utenti di TIM. I nuovi abbonati del gestore italiano riceveranno chiamate senza limiti più 50 Giga la connessione di rete sotto linea 4G. Il prezzo di rinnovo per la tariffa si attesta su quota 7,99 euro.

Se la Steel Pro è la presenza costante nei listini di TIM, la tariffa da poco disponibile è la Gold Pro. Il pacchetto per i consumi degli utenti è ancora più conveniente. Gli abbonati potranno usufruire di chiamate senza limiti più 70 Giga per navigare in internet sempre con rete 4G. il costo per il rinnovo dell’offerta resta lo stesso: solo 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nel primo che nel secondo caso, i nuovi clienti di TIM dovranno corrispondere un costo di attivazione pari a 10 euro. Per ambedue le promozioni, inoltre, sarà necessaria la portabilità del proprio numero. Gli utenti potranno effettuare il passaggio della rete da Vodafone, WindTre, Iliad o altri operatori virtuali. Per l’attivazione gli interessati possono rivolgersi in uno store ufficiale del gestore in Italia.