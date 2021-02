Netflix: arrivano Tribes of Europa, New Amsterdam, A love so beautiful, Ginny e Georgia

Il mese di Febbraio sembra offrire valide serie tv e film per trascorrere le serate in tranquillità sul proprio divano in attesa del nuovo DPCM. Tra le novità proposte da Netflix troviamo innanzitutto Tribes of Europa, New Amsterdam, A love so beautiful, Ginny e Georgia. Per saperne di più continuate a leggere qui sotto!

1 febbraio: La sposa cadavere, Mister Felicità, RocknRolla

2 febbraio: The Ring 2, La donna perfetta

3 febbraio: Black Beach

4 febbraio: The Yin-Yang Master: Dream of Eternity

5 febbraio: L’ultimo paradiso, Little big women, Malcolm & Marie, Space Sweepers, Un viaggio a quattro zampe

10 febbraio: Gli spacciati, Notizie dal mondo, Bombay Dreams, Father of Four – Il Ritorno dello zio Sofus, Stockholm Eas

11 febbraio: Amore al quadrato, Red Dot

12 febbraio: Il cammino di Xico, Tua per sempre

14 febbraio: A star is born

16 febbraio: Il Pianista, Scarface

17 febbraio: Le dieci vite del gatto Titanic, Mimì and the Mozzies

23 febbraio: Pelè il Re del Calcio

26 febbraio: The girl on the train, Pazzo per lei

28 febbraio: Confusi e felici

Netflix: gli aggiornamenti del mese di febbraio

Iniziamo immediatamente da una delle più attese serie tv di Netflix che arriverà appunto il 19 di questo mese. Stiamo parlando di Tribes of Europa e vedrà al centro tre fratelli che decidono di dare una svolta all’Europa dopo che una catastrofe globale ha colpito il continente provocando la sua rottura in micro-stati in competizione per il dominio.

New Amsterdam invece ha come protagonista il dottor Max Goodwin. Egli, dopo esser divenuto direttore medico di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, cercherà in tutti i modi di riformare la struttura e offrire il servizio ai suoi pazienti.

Nulla a che vedere con A love so beautiful, la serie adolescenziale di origine cinese presente sul colosso Netflix. Questa presenta una trama piuttosto leggera, in cui la protagonista si innamora del proprio vicino crescendo così un amore che si evolve fino all’età adulta.

Infine scopriamo Ginny e Georgia. Una successione di episodi originale Netflix che ruota attorno alla vita di una bambina impacciata di nome Ginny Miller e di sua madre Georgia, una donna di trent’anni ricca di vitalità. Qui non è l’età a stabilire il genitore, e ciò influenzerà lo sviluppo della serie.