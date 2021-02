NETFLIX: tra le novità del 2021 ecco "Capitani", "The Crew", "Ginny e Georgia" e non solo

“Capitani”, “The Crew”, “Ginny & Georgia”, “Dietro i suoi occhi”, sono solo alcuni dei titoli che affronteremo in questo articolo. Ma la nota piattaforma per il mese di Febbraio ha in programma delle grandissime novità tutte da scoprire che ci accompagneranno durante questo anno “novello”. È arrivato il momento, a pochi giorni dalla verità, di svelare le trame delle serie televisive che saranno in elenco su Netflix.

Netflix: sono arrivate le trame e i protagonisti ufficiali

Capitani (11 febbraio 2021)

La serie tv di genere crime del colosso Netflix è ambientata in un piccolo villaggio, in Lussemburgo. Questo è regolato da segreti di cui solo il burbero ispettore di polizia è a conoscenza. Luc Capitani seguirà così una strana indagine sulla morte di una quindicenne. Tra i protagonisti vi sono Luc Schiltz, Sophie Mousel, Désirée Nosbusch, Stefan Weinert e Marc Limpach.

The Crew (15 febbraio 2021)

Questa successione di episodi firmata Netflix vede invece al centro le corse automobilistiche Nascar. Il protagonista è Kevin James un comico americano irriconoscibile nel suo ruolo di capo dell’equipaggio automobilistico Nascar. Egli però, dopo anni, decide di lasciare il tutto nelle mani della figlia tecnologica. Cosa succederà tra i due?

Dietro i suoi occhi (17 febbraio 2021)

Sarah Pinborough scrive invece un giallo per Netflix, tratto e interamente ispirato alle sfumature psicologiche del libro “Dietro i suoi occhi”. La serie segue il matrimonio tra David e Adele messo a dura prova dalla nuova segretaria e amante dell’uomo, Louise. Quest’ultima diventa amica di Adele, ma ben presto le cose si metteranno piuttosto male…

Ginny & Georgia (24 febbraio 2021)

Una nuova serie tv di genere young adult sta per sbarcare su Netflix e seguirà la vita di una quindicenne goffa, Ginny Miller e di sua madre Georgia, trentenne affascinante e piena di energie. Dopo anni trascorsi in viaggio, Georgia decide di fermarsi nel New England, dove seguirà una vita normale, fino a quando…