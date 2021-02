Nonostante alcuni rumors abbiano parlato di un ipotetico addio alla serie Moto G, sembra che il produttore Motorola stia per presentare un nuovo smartphone appartenente a questa famiglia. Nello specifico, si tratta del prossimo Motorola Moto G40 e in queste ore sono emersi numerosi dettagli tecnici.

Motorola Moto G40 in arrivo: ecco quanto è emerso

Il nuovo smartphone a marchio Motorola è stato il protagonista degli ultimi rumors. Motorola Moto G40 ha infatti ottenuto numerose certificazioni (come quella dell’ente Wi-Fi Alliance) ed è inoltre stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Secondo le indiscrezioni emerse, Motorola svelerà uno smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato. Il SoC prescelto sembra essere lo Snapdragon 480 di casa Qualcomm e quest’ultimo sarà in grado di fornire il supporto alla nuova connettività 5G. In accoppiata al processore ci saranno 6 GB di memoria RAM e il sistema operativo Android 11.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico non si conosce molto. Tuttavia, ci sono alcune informazioni riguardanti il display. Quest’ultimo, in particolare, sembra che sarà un pannello di tipo IPS LCD e sembra che avrà una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Al momento non sappiamo quanto sarà esteso e quale risoluzione avrà lo schermo, ma immaginiamo di trovare una risoluzione pari ad HD+, vista la fascia di prezzo di appartenenza dello smartphone.

Staremo a vedere se emergeranno nuovi dettagli tecnici e riguardanti anche il prezzo di vendita del Moto G40. Nel frattempo, vi ricordiamo che l’azienda ha da poco presentato Motorola Edge S, ovvero il primo smartphone con a bordo il nuovo processore di Qualcomm, il SoC Snapdragon 870.