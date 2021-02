Iliad: 70 giga ad un prezzo fuori dal comune, il 5G è in regalo

Sminuire l’operato degli altri gestori sarebbe sbagliato, ma ormai gli utenti non vedono altro che Iliad nel momento in cui hanno voglia di cambiare gestore. Questo provider è diventato una vera e propria istituzione soprattutto nell’ultimo periodo, dove in molti stanno cercando la convenienza totale. In questo caso la maggior parte delle persone cascano decisamente bene siccome Iliad riesce ad unire alla grande quantità di contenuti e alla convenienza una discreta qualità.

Il merito è dei miglioramenti apportati alle infrastrutture di cui l’azienda è proprietaria, le quali continueranno a crescere anche con il 5G. In questo caso gli utenti potranno avere un assaggio di questa nuova tecnologia grazie all’ultima offerta lanciata sul sito ufficiale. Si tratta di quella soluzione da 70 giga che molti hanno avuto modo di scorgere sul sito ufficiale solo per alcuni periodi di tempo.

Iliad: il gestore lancia in pianta stabile sul suo sito ufficiale la Flash 70 a soli 9,99 euro al mese

Anche durante questi giorni Iliad sta facendo parlare tanto di sé visto il lancio dell’ultima offerta sul sito ufficiale. L’azienda è stata infatti in grado di rendere disponibile in pianta stabile la sua promo che prende il nome di Flash 70.

Questa soluzione è riservata solo ad alcuni clienti in alcuni periodi dell’anno, ora è disponibile per tutti ad un costo di soli 9,99 € al mese. Al suo interno chi lo sottoscrive può trovarci minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti e 70 giga per navigare sul web. Inoltre il 5G è gratuito e potrà essere utilizzato senza costi aggiuntivi.