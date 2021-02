Covid-19 a parte, quando si poteva andare a mangiare fuori in tutta tranquillità in alcuni pub si potevano decidere tutti gli ingredienti per comporre il panino preferito. Enel propone la stessa cosa, solo che qui si può scegliere il piano tariffario che più si addice alle proprie abitudini di casa. In più il primo mese è gratis con uno sconto sul costo della componente energia del 100%.

Scegli Tu 100×100 è la nuova offerta di Enel che ti regala un mese di fornitura Gratis

Scegli Tu 100×100 è la nuova offerta di Enel Energia flessibile e vantaggiosa. Infatti si può scegliere tra 3 piani a seconda delle esigenze e degli utilizzi.

Il primo è “Senza Orari” e prevede un prezzo unico stabilito per qualsiasi ora del giorno e della notte. Si parla di 0,089 euro/kWh dal lunedì alla domenica e senza vincoli di orario.

Poi c’è il piano “Bioraria” che assicura un risparmio la sera, nei weekend e durante i giorni festivi. Il prezzo a kWh è di 0,1024 euro da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19 e di 0,0824 euro dalle 19 alle 8 oltre a sabato, domenica e festivi. Questa potrebbe essere un’ottima soluzione per chi in famiglia lavora tutto il giorno e torna a casa solo la sera.

Infine la novità di Enel Energia è “Notte e Festivi“. Incredibile, ma vero il prezzo della componente energia è gratis tutte le notti e nei giorni festivi. In pratica da lunedì a venerdì, dalle 23 alle 7, domenica e i giorni festivi il prezzo a kWh è di 0,0 euro. Da lunedì a sabato, dalle 7 alle 23 il prezzo della componente energia è di 0,162 euro/kWh. L’offerta è valida fino al 24 febbraio 2021.

Se il piano tariffario non dovesse essere quello giusto, niente paura. Si può tranquillamente cambiare gratis entro 10 mesi dall’attivazione e fino a un massimo di 3 volte per ogni anno contrattuale. Inoltre attivando uno di questi tre piani dell’offerta Scegli Tu 100×100, il primo mese di fornitura lo regala Enel Energia.

Insomma un’offerta niente male per chi vuole risparmiare in questi tempi particolarmente difficili. Inoltre si può attivare comodamente da casa utilizzando la sezione specifica sulla pagina ufficiale di Enel Energia. Così si possono evitare le pericolose truffe sulle bollette di luce e gas.