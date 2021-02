L’Italia in questi ultimi tempi non sta attraversando uno dei suoi periodi certamente migliori che la storia ricordi, la Nazione infatti, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo una crisi sanitaria che porta con se l’ombra di una crisi economica davvero molto pesante, sia per lo Stato in se che per il popolo che lo costituisce.

Ad aggravare la situazione, ci ha pensato poi la crisi di Governo che, avviata da Matteo Renzi di Italia Viva, ha lasciato il paese senza guida, obbligando il Presidente delle Repubblica a prendere in mano la situazione, eleggendo come possibile faro guida Mario Draghi, economista banchiere esperto.

Ciononostante però tale crisi di Governo, ha portato a grossi ritardi, soprattutto per quanto concerne il Decreto Ristori 5, il quale al suo interno contiene il testo che indica il futuro sia delle cartelle esattoriali, sia degli aiuti per il popolo che di tutti i debiti contratti negli ultimi anni, a che punto siamo ?

Più domande che certezze

Purtroppo la crisi di Governo in corso non ha fatto altre che da doccia fredda al popolo, il quale attendeva le tanto desiderate risposte proprio all’interno del Decreto Ristori 5, il quale vista la situazione, non è ben chiaro quando verrà approvato e quando arriverà.

Al suo interno vi sono infatti i dettagli in merito alla possibile rottamazione quater delle cartelle 2021, ovvero l’annullamento di tutti i malus maturati a causa del pagamento in ritardo delle stesse, a cui vanno accostati tutti gli aiuti alle imprese e alle partite IVA che in questo periodo stanno soffrendo più che mai.

L’unica ufficialità è che al momento l”invio delle cartelle è stato rimandato in extremis ancora per un mese, esso infatti scadrà il 28 Febbraio prossimo, data che, se le cose non dovrebbero cambiare, verrà con molta probabilità rinviata ancora una volta.