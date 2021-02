Pokémon Go: in vista del Capodanno Cinese giunge un EVENTO con Tauros e MegaGyarados

Il Capodanno cinese è alle porte e l’app Pokémon GO è pronta a festeggiarlo con un evento speciale dedicato, che si estenderà dalle ore 10:00 di martedì 9 febbraio alle 13:00 di domenica 14 febbraio 2021.

Molte saranno le novità in questo tempo, come per esempio l’approdo inaspettato del Pokémon regionale Tauros, di solito disponibile negli Stati Uniti d’America. Ebbene, questo giungerà tra le strade della città per un tempo limitato con lo scopo di inaugurare l’anno del bue (2021).

Pokémon GO: cosa ci aspetta per il Capodanno Cinese?

I Pokémon di colore rosso, come Krabby, Goldeen, Magmar, Magikarp, Miltank, Meditite e Tepig, appariranno più spesso allo stato selvatico in Pokémon GO. Per di più avrete la possibilità di incontrare Gyarados selvatico in ogni variante cromatica. Arriverà poi MegaGyarados per la prima volta nei mega raid. Questo sarà accompagnato da MegaPidgeot e MegaAmpharos fino alle ore 09:00 di sabato 20 febbraio 2021.

Le altre novità di Pokémon GO comprenderanno esclusive ricerche sul campo che ci permetteranno di incontrare Meowth, Meowth di Alola, Meowth di Galar, Meditite e Miltank.

Dalle uova da 5 km nasceranno Pokémon rappresentanti gli animali dello zodiaco cinese: Rattata, Ekans, Mankey, Ponyta, Mareep, Houndour, Miltank, Torchic, Bagon, Buneary, Tepig e Litleo.

Nei raid vedremo poi i Pokémon seguenti:

Una stella: Meditite, Carvanha, Duskull, Skorupi e Darumaka;

Tre stelle: Miltank, Octillery, Blaziken, Camerupt e Absol

Cinque stelle: Latios e Latias (dalle 10:00 del 9 febbraio alle 09:00 del 20 febbraio).

Non finisce qui, perché i pacchi amicizia avranno all’interno più Poké Ball e permetteranno di diventare amici fortunati. Ricordate che maggiore sarà lo scambio di Pokémon, più saranno le possibilità di ricevere un Pokémon fortunato.

Infine Pokémon GO aumenterà temporaneamente la distanza degli scambi a 40 km dalle 22:00 dell’8 febbraio alle 22:00 del 15 febbraio.