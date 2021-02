Definire il 2020 un anno interessante e di adattamento per Hollywood e i principali studi cinematografici sarebbe un eufemismo. Un’ulteriore prova di come stanno evolvendo le cose nell’intrattenimento è arrivata questa mattina con le 78 nomination ai Golden Globe.

Netflix domina ai Golden Globe

Netflix è ufficialmente tornato con la maggior parte delle nomination di qualsiasi studio. L’anno scorso erano 17 nella categoria dei film, quest’anno si sono superati con 22. Il loro biopic su Herman J. Mankiewicz Mank guida la categoria con sei nomination, secondo solo a se stesso con The Trial of The Chicago 7 con cinque.

Sono anche in testa alle nomination televisive con 20 nomination, con il loro successo storico The Crown che ha sei nomination, tra cui Miglior Drama, con Schitt’s Creek di PopTV che arriva con cinque. Serie di matricole come Lovecraft Country, Ted Lasso e Ratched hanno ottenuto anche un paio di nomination. Anche il mega successo di Disney + The Mandolarian ha ottenuto una sola nomination per il miglior dramma.

Il servizio di streaming della NBC Peacock ha trovato la sua prima nomination con Extravaggent Playlist di Zoey. Su una nota agrodolce, una delle nomination di Netflix è arrivata da Chadwick Boseman che ha ottenuto un cenno postumo come miglior attore per Black Bottom di Ma Rainey – la sua prima nomination ai Golden Globe.

In combinazione con la televisione e i film, Netflix ha 42 nomination. Di seguito troverai un elenco di alcuni dei migliori contenuti nominati da Netflix:

I film e le serie più nominati di Netflix

The Crown: Miglior serie televisiva – Dramma, Migliore interpretazione di un’attrice in una serie televisiva – Dramma, Migliore interpretazione di un’attrice in un ruolo non protagonista (sia per Gillian Anderson che Helena Bonham Carter) e Migliore interpretazione di un attore in una televisione Serie.

Mank: Miglior film drammatico, Miglior attore, Miglior sceneggiatura, Miglior regista, Miglior attrice non protagonista, Miglior colonna sonora originale

Trial of Chicago 7: miglior film drammatico, miglior sceneggiatura, miglior regista, migliore interpretazione di un attore non protagonista, miglior canzone originale

Ozark: Miglior serie televisiva – Dramma, Migliore interpretazione di un’attrice in una serie televisiva – Dramma, Migliore interpretazione di un attore in una serie televisiva – Dramma, Migliore interpretazione di un’attrice in un ruolo non protagonista

Ratched: Migliore interpretazione di un’attrice in una serie televisiva – Dramma, Migliore serie televisiva – Dramma, Migliore interpretazione di un’attrice in un ruolo non protagonista

The Queen’s Gambit: miglior miniserie televisiva o film per la televisione, miglior interpretazione di un’attrice in una miniserie o film per la televisione

Ciò che è interessante notare sul numero di nomination per Netflix, il secondo sotto di loro è Amazon, con solo sette nomination. Il 78 ° Golden Globe, in onda il 28 febbraio 2021, sarà ospitato da Tina Fey e Amy Poehler.