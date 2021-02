John Boyega e Robert DeNiro saranno i protagonisti dell’imminente lungometraggio Netflix, The Formula del regista Gerard McMurray. McMurray ha la particolarità di aver diretto Burning Sands, una delle prime caratteristiche originali della piattaforma di streaming. Nessuna data di rilascio o altre informazioni sul casting sono state annunciate.

Ulteriori informazioni sul nuovo lavoro Netflix

“The Formula” è una rapina drammatica su un pilota di Formula Uno che diventa un pilota di fuga “per salvare l’unica famiglia che gli è rimasta”. Jason Michael Berman è il produttore esecutivo, con Sam Shaw e Ephraim Walker di Buppie Productions come co-produttori.

Né Boyega né DeNiro hanno bisogno di ulteriori elaborazioni sui loro curriculum, ma Boyega ha recentemente recitato nell’eccellente serie di film antologici Amazon Prime Video di Steve McQueen. Piccola ascia, sulle esperienze di vita reale della comunità dell’India occidentale di Londra ed è ambientato tra il 1969 e il 1982. Boyega recita nella puntata intitolata “Red, White, and Blue”, sulla vera storia di Leroy Logan, che “in giovane età ha visto suo padre è stato aggredito da due poliziotti, motivandolo a entrare nella polizia metropolitana e cambiare i loro atteggiamenti razzisti dall’interno.

Boyega ha anche recentemente fatto notizia per aver parlato pubblicamente della sua insoddisfazione per la direzione presa dalla trilogia di Guerre Stellari in cui ha recitato. DeNiro, nel frattempo, non è estraneo a prestare il suo talento alle funzionalità di streaming. Sulla scia di un ruolo straordinario nella storia oscura delle origini dell’antieroe Burlone, l’attore storico ha recitato nel film mafioso Netflix, L’irlandese, dell’acclamato regista Martin Scorsese.