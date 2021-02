Per alleggerire un po’ il peso di questo periodo difficile per tutti, molto spesso ci siamo tutti affidati alle piattaforme streaming. Come sapete, Netflix rimane in testa come punto di riferimento per serie TV, film e documentari. Ecco due serie diventate cult presenti sulla piattaforma: Grace and Frankie e The Good Place, due sitcom diventate molto famose e che tutti dovrebbero conoscere.

Grace and Frankie e The Good Place, due serie brillanti da conoscere

Se avete amato Friends e ne sentite la mancanza, dovreste proprio conoscere Grace and Frankie. Questa esilarante serie TV è stata infatti creata da Marta Kauffman, la stessa autrice di una delle serie più amate degli anni 90. In questa storia le due protagoniste sono due donne che hanno superato i settant’anni che si trovano a dover cambiare improvvisamente vita perché lasciate dai propri mariti. Le due, che da sempre si sono odiate perché molto diverse tra loro, si ritrovano a dover affrontare insieme una vita tutta nuova. Ed è impossibile non amarle.

Cosa fareste se, una volta morti, vi trovaste in paradiso, o qualcosa di simile, sapendo che probabilmente c’è stato un errore e dovreste trovarvi all’inferno? È questo il incipit della serie chiamata The Good Place. Per chi non lo sapesse, è stata creata da Michael Shur, già conosciuto per The Office e Brooklyn Nine-Nine. Con un’ottima dose di brillanti risate, i protagonisti dovranno districarsi tra incredibili colpi di scena che renderanno costantemente viva l’attenzione del pubblico.

Ci auguriamo che recuperiate queste serie e che vi piacciano. A presto per altri aggiornamenti!