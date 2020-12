Per alleggerire un po’ il peso di questo periodo difficile per tutti, molto spesso ci siamo tutti affidati alle piattaforme streaming. Come sapete, Netflix rimane in testa come punto di riferimento per serie TV, film e documentari. Ecco tre serie diventate cult presenti sulla piattaforma: Friends, Community e How I Met Your Mother, tre sitcom diventate storiche e che tutti dovrebbero conoscere.

Friends, Community e How I Met Your Mother, tre sitcom da conoscere

Cominciamo con Friends, che può considerarsi la madre di queste altre due serie TV e di molte altre. È nata negli anni 90, in America. È stata però trasmessa in tutto il mondo e in poco tempo ha avuto un successo incredibile. La storia, ambientata a Manhattan, si divide tra i due appartamenti abitati da Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey, oltre al Central Perl, locale di ritrovo degli amici. La serie è durata ben 10 stagioni, occupando letteralmente più di una decade di show televisivo.

Community è una serie più recente, creata da Dan Harmon (autore inoltre di Rick and Morty). Con sei stagioni già prodotte e un film conclusivo, questa serie ha avuto un grande successo. I personaggi di questa serie, sono degli improbabili studenti universitari che si riuniscono in un gruppo di studio di spagnolo. Una serie esilarante che chiunque dovrebbe conoscere.

Infine How I Met Your Mother è una serie che tutti conosciamo. Diretta discendente di Friends, racconta a sua volta di un gruppo di amici che vivono insieme e si riuniscono spesso in un bar. Di tutti i personaggi, Barney Stinson è diventato il più famoso e la conclusione della serie ha fatto molto parlare di sé a causa delle polemiche sull’ultima stagione. Se non l’avete ancora vista, vi consigliamo di recuperare anche questa!