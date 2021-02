Lylux: il primo asciugacapelli che non ha cavo per l'alimentazione né ventola

Lylux è il nuovo asciugacapelli privo di ventola e fastidioso cavo di alimentazione. La società cinese Huizhou Carku Technology Co. di stanza nel Guangdong ha preso spunto dalla Dyson Supersonic, ma poco ha a che fare con quest’ultima. Essa possiede infatti una batteria da 54 Wh che garantisce un’autonomia estesa per 20 minuti in aria calda e 1 ora ad aria a temperatura ambiente. Per effettuarne la ricarica è necessaria un’ora e questa arriverà al 100%. Insomma, un ottimo oggetto per chi viaggia o va in palestra, ma anche per chi spende ore ad asciugare la lunga/folta chioma così da potersi spostare nel mentre.

Lylux: le caratteristiche

Il phone in questione è di colore grigio opaco, ha un peso di 600 grammi e le sue dimensioni sono 275 x 178 x 75 mm. Lylux è dotato di un motore a basso consumo energetico da appena 400 watt, ciononostante può lavorare a 100000 giri al minuto generando un flusso con una velocità di 14 metri al secondo. Inoltre, la temperatura è costante a 40 gradi ed è regolata da un sensore che protegge il capello da bruciature e altri disastri.

Ciò che distingue Lylux dalle altre marche è l’ugello magnetico il quale permette di agganciare gli adattatori con un click. Nella confezione solitamente si trova il concentratore di flusso adatto alla precisione, la custodia da viaggio e la basetta che ricarica la batteria e funge da stand.

Il prezzo di vendita di Lylux sarà 298 dollari nonché 245 euro, ad eccezione di chi finanzierà il progetto. Questi potranno ricevere il dispositivo a 129 dollari ovvero 105 euro, risparmiando fino al 57% (solo per i primi 50 sostenitori). Il modello giungerà per i primi di marzo 2021.