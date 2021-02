La migliore occasione di Iliad nel mese di Febbraio è senza alcun dubbio la tariffa Giga 70. I clienti del provider francese possono ancora attivare questa tariffa che a Gennaio era disponibile in edizione limitata, ma che ora è stata confermata a listino.

I clienti che scelgono la Giga 70 dovranno pagare una quota mensile per il rinnovo pari a 9,99 euro. Tra i contenuti, gli abbonati potranno beneficiare di chiamate senza limiti, SMS da inviare a tutti e 70 Giga per la navigazione internet. Anche i servizi 5G saranno inclusi nel prezzo, senza la presenza di costi aggiuntivi.

Iliad, dopo Giga 70 altre due tariffe da attivare sul sito ufficiale

L’offerta commerciale di Iliad, comunque, non è composta soltanto dalla tariffa Giga 70. Gli abbonati, infatti, hanno a loro disposizione ulteriori due tariffe per la telefonia mobile da attivare sul sito internet ufficiale del provider francese: la Giga 50 e la Giga 40.

Per quanto concerne la Giga 50, i clienti che scelgono tale tariffa avranno sempre a loro disposizione consumi senza limiti per chiamate ed SMS, con la presenza di 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G e 4,5G. Il costo previsto per il rinnovo mensile della ricaricabile è di 7,99 euro. Oltre al pacchetto standard, saranno anche disponibili 5 Giga per il roaming dai paesi UE.

Altrettanto vantaggiosa è poi la Giga 40. Il prezzo di questa tariffa Iliad si attesta su quota 6,99 euro. Il pacchetto di contenuti a disposizione con Giga 40 prevede consumi senza limiti per effettuare le chiamate ed inviare SMS più 40 Giga per la connessione internet.