Lo smartphone perfetto ad un prezzo assolutamente incredibile per tutti, questo è in sintesi il volantino Esselunga attivato nei vari punti vendita fino al 17 febbraio 2021, con disponibilità limitate, a causa del suo essere un’offerta tech.

Come al solito, nel momento in cui ci avviciniamo ad una promozione di questo tipo, è bene sapere che gli acquisti non potranno essere completati direttamente online, ma solo in negozio. La campagna si basa su un singolo prodotto, commercializzato con garanzia di 24 mesi e sopratutto in versione no brand, la quale permetterà di godere degli aggiornamenti diretti dal produttore, senza passare per un operatore telefonico.

Esselunga: il volantino con le migliori offerte del momento

Da Esselunga il risparmio è sempre al centro delle speranze dei consumatori, anche oggi sarà possibile pensare di acquistare un Samsung Galaxy A71, uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, ad un prezzo che non supera i 298 euro.

I plus del modello coinvolto nella campagna riguardano un display da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, un processore octa-core, ben 6GB di RAM, 4 fotocamere posteriori (di cui la principale è da 64 megapixel), il lettore per le impronte digitali sotto il display e la batteria da 4500mAh.

La garanzia legale di 24 mesi discussa in precedenza, coinvolge solamente i difetti di fabbrica, in questo modo avrete la certezza che per qualsiasi problema verrà riparato o sostituito in toto (se necessario). Tutti i dettagli del volantino Esselunga possono essere scoperti direttamente sul sito.